كليات الطب الخاصة في مصر.. اعرف المصروفات والمستشفيات المتخصصة

هل توجد مستشفى متخصصة لكل كليات الطب الخاصة في مصر؟ وكم مصروفات هذه الكليات؟، أسئلة دائمًا ما يطرحها أولياء الأمور بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 والمفاضلة التي تتم ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، للالتحاق بالكلية التي تتميز بسمعة أكاديمية طيبة ومستوى تعليم متميز.

حسم الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الإجابة، مؤكدًا أن كليات الطب الخاصة في مصر تهتم بتأهيل وتدريب الطلاب خلال فترة الدراسة على أحدث التنقيات العالمية، موضحًا أن معظم الجامعات الخاصة بها مستشفيات أو متعاقدة مع مستشفيات.

مستشفيات كليات الطب الخاصة

وأضاف «الغر» لـ«الوطن»، أن عدد المستشفيات الخاصة تقريبًا في كليات الطب هي النصف بالنسبة للجامعات: «لدينا 25 جامعة خاصة نصفها بها مستشفيات»، موضحاً أن النصف الآخر متعاقد مع مستشفيات خارجية.

مصاريف كليات الطب الخاصة

كلية الطب في جامعة نيو جيزة، قطعت شوطًا كبيرًا في بناء المستشفى الخاصة بها، بحسب «الغر»، وكذلك الأمر بالنسبة لجامعة النهضة والجامعة الحديثة، مؤكدًا أن جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بها مستشفيات حاليًا.

جامعة مصر

- كلية طب الفم والأسنان 105 آلاف جنيه.

- كلية الطب البشري 130 ألف جنيه.

الجامعة الحديثة

- كلية طب الفم والأسنان 99 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.

جامعة ميريت

- كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.

الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد

- كلية الطب وجراحة الفم والأسنان 57 ألف جنيه.

جامعة الدلتا

- كلية طب الأسنان 123 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 124 ألف جنيه.

جامعة حورس

- كلية الطب البشري 125 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 123 ألف جنيه.

جامعة بدر بالقاهرة

- كلية طب الفم والأسنان 145 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 199 ألف جنيه.

وفي سياق منفصل، أكدت جامعة بدر بالقاهرة، أن الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية بكلية طب الفم والأسنان 85% وكلية الطب البشري 90%.