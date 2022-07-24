تعرف على مصاريف كليات الطب الخاصة 2022-2023.. تبدأ بـ87 ألف جنيه

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، مصاريف العام الدراسي الجديد 2022-2023 قبل انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2022-2023، مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشان، حيث كشفت الجامعات عن مصاريف كليات الطب الخاصة 2022-2023، وغيرها من الكليات، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مصاريف كليات الطب الخاصة 2022-2022

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف كليات الطب الخاصة 2022-2023، في إطار خدماتها التي تقدمها لطلاب المراحل الدراسية المختلفة، سواء الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

- مصاريف كلية الطب جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا: 130 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب جامعة 6 أكتوبر: 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 120 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 124 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب جامعة حورس: 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب جامعة ميريت: 120 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب جامعة بدر: 199 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب جامعة النهضة: 87 ألف جنيه للفصل الدراسي الواحد.

- مصاريف كلية الطب الجامعات الأهلية: 105 آلاف جنيه.

تنسيق الجامعات الخاصة

وتواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية من أصحاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقا للحدود الدنيا، والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ هناك أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة تقدموا للالتحاق وسددوا المصروفات الدراسية من قبل طلاب الشهادات المعادلة حتى الآن، موضحا أنّ النسب جيدة للقبول من قبل الشهادات المعادلة، خاصة وأنّ هناك عدد من الشهادات العربية لم يتم إعلانها.