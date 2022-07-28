قرارات وزارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات في الساحل الشمالي الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات ووضع اليد المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، إلى جانب تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بمدينة أكتوبر الجديدة.

إزالة مخالفات البناء

ونصت القرارات، على إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطع أراضٍ بإحدى القرى السياحية، والممثلة في إقامة مبانٍ مخالفة مكونة من دور أرضي وأدوار متكررة وروف وأسوار بمساحات مختلفة، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وكذا إزالة التعديات ووضع اليد ومخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بحري الطريق الساحلي – إسكندرية، والممثلة في بناء عمارة كاملة التشطيب مكونة من (أرضي + 4 أدوار متكررة + روف) دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة وعلى الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختصة، تنفيذ الإزالات.

متابعة الالتزام بتسعيرة الأجرة

وفي ذات السياق، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنّه تم شن حملة من إدارات التنمية والأمن والكهرباء لإزالة بعض المخالفات ومتابعة خطوط السرفيس والالتزام بتسعيرة الأجرة المحددة.

وأوضح أنّ الحملة أسفرت عن قطع التيار الكهربي والمرافق عن بعض القطع المخالفة، والتي تم تغير نشاطها من سكني إلى تجاري بالمخالفة للشروط التعاقدية، كما تم إزالة بعض الأسوار وساحتي انتظار والتحفظ على عدد من المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة خطوط السير وإيقاف عدد من سيارات السرفيس المخالفة، ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنّه جرى رصد عدد من المخالفات البنائية والتي تم التعامل الفوري معها ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.