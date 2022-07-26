الإسكان تعلن فتح باب الحجز لـ 212 قطعة أرض مقابر للمسلمين في 3 مدن

أعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجز لـ 212 قطعة أرض لمقابر المسلمين بمساحة 40 م٢ لقطع أراضي المقابر بنظام اللحد بمساحة 40 م٢ بنظام مقابل الانتفاع لقاطني مدن «بدر، والشروق، والعبور» على أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة «بدر»، مقابل 200 جنيه للكراسة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة، طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح حتى نهاية أغسطس المقبل، داخل مقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

فتح باب الحجز لمقابر المسلمين

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة « بدر»، إنّ على المتقدم لحجز قطعة الأرض، أن يكون شخصا طبيعيا ومواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصاً معنويا «شركة أو مؤسسة»، ومن قاطني إحدى مدن «بدر، والشروق، والعبور»، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة «مبنى أو أرض» له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر»، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقابر، على أن يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف مندور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، على أن يتم الإعلان عن موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة من خلال الموقع الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.

أسلوب السداد للفائزين بقرعة مدافن مدينة بدر

وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بأراضي المدافن في مدينة بدر، يتم سداد مبلغ 26400 جنيه مع استمارة الحجز، ويتم سداد باقي القيمة قبل استلام الفائز في القرعة لقطعة أرض المقابر، ومبلغ 5000 جنيه قيمة وديعة الصيانة والحراسة بالإضافة إلى1% مصاريف إدارية ونصف في المائة حصة صندوق مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن المقبرة ومبلغ 2530 قيمة ما تتحمله المقابر من قيمة السور الخارجي.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن طرح أراض جديدة بنظام حق الانتفاع لصالح مدافن المسلمين بمدن شرق القاهرة وهي بدر والعبور والشروق.