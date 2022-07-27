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وزير الإسكان يترأس اجتماع «التنمية السياحية» ويبحث موقف الشركات المتعثرة

كتب:

أيمن حمزة
10:59 ص | الأربعاء 27 يوليو 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بالحضور الفعلي لعدد من الأعضاء، ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس للآخرين.

بحث مواقف الشركات المتعثرة

وتمّ خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتنوعة، وخاصة مواقف الشركات المتعثرة، وذلك في ضوء القواعد والآليات التي تمّ اعتمادها من قِبَلِ مجلس الإدارة مؤخراً للتعامل مع تلك الحالات، بما يسهم في الإسراع بتحقيق التنمية المطلوبة، واستمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.

دعم نشاط التنمية السياحية

وأكّد وزير الإسكان أنَّ الهيئة العامة للتنمية السياحية تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.