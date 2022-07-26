«الإسكان» تجري قرعة علنية للمقابر الجاهزة في أكتوبر الجديدة أغسطس المقبل

ذكرت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيجري القرعة العلنية اليدوية، لتخصيص مقابر جاهزة، لمن تقدم طبقاً للإعلان المنشور خلال منتصف شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن القرعة ستجرى يوم 10 أغسطس المقبل بمركز شباب الـ800 فدان بالمدينة، بداية من 10 صباحا لإجراء عملية التسجيل، على أن يتم غلق باب الحضور في تمام الساعة 12 ظهراً، والسماح بالدخول بموجب إيصال السداد.

الإسكا : طرح حجز 465 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة أكتوبر الجديدة

كان المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أعلن طرح حجز 465 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 40م2 للمقبرة، وذلك لقاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد - محافظة الجيزة - أحياء وضواحي) بنظام مقابل الانتفاع، مبينا أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعيا، مواطن مصري الجنسية وليس شخصاً معنوياً - شركة أو مؤسسة- ومن قاطني إحدى مدن: 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين.

«حاتم» : طرح 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان

وكان المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أعلن عن طرح 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان بمساحة (40م2) تقريباً للمقبرة لقاطني مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان) وذلك بـ نظام حق الانتفاع.