تداول 214 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 30 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 27 سفينة.

تداول 214 ألف طن في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه تم تداول 214 ألف طن خلال تلك المدة من البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول حوالي 2973 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ميناء الإسكندرية منفذ استراتيجي

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.

يأتي ذلك في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي، باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

المواني البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

يذكر أن كل المواني البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وسط متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.

وتسير معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.