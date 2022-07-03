تداول 318 ألف طن بضائع وسلع عبر ميناء الإسكندرية خلال يومين

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال 48 ساعه الماضية، نشاطا ملحوظا، حيث تم تداول أكثر من 318 ألف طن من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 2700 حاوية مكافئة بمينائي الاسكندريه والدخيلة.

وفي سياق متصل، انتظمت الحركه الملاحيه بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخوله وخروج 46 سفينه إلى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 32 سفينة.

متابعة إجراءات التأمين

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع إنتشار آثار جائحة كورونا.

وأكد، أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي، باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، كما تتم متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.