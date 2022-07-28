المشرف على الفريق المصري في «روبو كوب»: واجهنا عدة تحديات قبل الفوز

قال محمد إبراهيم، المشرف العام على الفريق المصري الفائز بالمركز الأول في مسابقة «روبو كوب» بتايلاند، إن الفريق واجه عدة صعوبات في المسابقة، من حيث ضيق الوقت المتعلق بالتحضير للمسابقة، لأن الفارق بين المسابقتين الدولية والمحلية كان قليلا.

صعوبات بمسابقة «روبو كوب»

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «المنافسة في البطولة شرسة، ويشارك فيها 45 دولة و3 آلاف متسابق، ونعلم جيدا قوة الدول السابقة مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند».

وتابع المشرف العام على الفريق المصري الفائز بالمركز الأول في مسابقة «روبو كوب» في تايلاند: «شارك في المسابقة عدد من الدول ذات الباع الكبير في الذكاء الاصطناعي وهي دول مصدرة للتكنولوجيا، ومن ثم كانت المسابقة تحديا كبيرا لطلابنا».

ساعات طويلة من التدريب

وأردف: «كان طلابنا يتدربون ويعملون جيدا في أكاديمية مواهب، بعدد ساعات يتراوح بين 6 إلى 9 ساعات يوميا، وقاموا ببذل جهد كبير حتى يكونوا على قدر المنافسة، كنا نأمل في تحقيق مركز دولي لمصر، لم أكن أتوقع المركز الأول، لكننا تأهلنا من التصفيات بمراحلها المختلفة، وكلما عبرنا مرحلة زاد الأمل لدينا، حتى التصفية الأخيرة ونافسنا على المركز الأول، واستطعنا الفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى العالم».

وأوضح المشرف العام على الفريق المصري الفائز بالمركز الأول في مسابقة «روبو كوب» في تايلاند: «كان لدينا تحديا كبيرا في ضيق الوقت والإمكانيات، والروبوت هاند ميد، أي أننا نقوم بتصنيعه بالكامل بأيادي الطلاب ومساعدة المشرف على الفريق».