طلاب «هندسة حلوان» يبتكرون «دلتا روبوت» للصناعات الغذائية

تتوالى ابداعات طلاب هندسة حلوان حيث نجح فريق من برنامج الميكاترونكس بقسم الهندسة الميكانيكية فى ابتكار مشروع عبارة عن الدلتا روبوت Delta robot pick and place with computer vision and IOT ، ويأتى ذلك في إطار مبادرة هنسوقلك التي تنظمها أسرة من أجل مصر للطلاب بكلية الهندسة بحلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزيه ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وقد أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى بابتكارات طلاب كلية الهندسة بحلوان، حيث أن هؤلاء الشباب هم من يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب المبدعين والموهوبين، وأن كلية الهندسة بحلوان بها كوادر متميزة ومبدعة ومبتكرة فى مشروعات تخرجهم.

أفاد الأستاذ الدكتور محمود المسلاوى، بأن كلية الهندسة بحلوان تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدل على إبداعات الطلاب وفكرهم المستنير، حيث تسعى الكلية إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخدمة مؤسسات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.

تستهدف فكرة المشروع في الأساس الصناعة وخاصة الصناعات الغذائية والتي تمثل اكتر من ٦٥٪ من حجم الصناعة في مصر الدلتا روبوت بإختصار بيكون موجود علي خطوط الانتاج جزء التعبئة والتغليف، حيث ينقل المنتج من علي السير بعد أن يتم تحديد مكانه عن طريق الرؤية الحاسوبية ويتم سحب المنتج عن طريق شفط الهواء ثم وضعة بترتيب في أماكن التعبئة بسرعة ودقة عالية.

خاصة ان الدولة حاليا تتجه إلي مجال التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمى لذا تم اضافة جزء computer vision and IOT وهو جزء الرؤية الحاسوبية بوجود كاميرا تبدأ بتحديد اكثر من منتج ويتم التعرف عليهم وتحديد ابعادهم وأماكنهم علي السير ونقلها .

لذا تم إضافة تقنية لمعرفة إذا كان المنتج به اي عيوب ويتم استبعادها وجزء التنبؤ بالأعطال عن طريق الذكاء الاصطناعي وتدريب نموذج من جمع بيانات وتاريخ حركة الروبوت لفترة، وهذا النموذج يستطيع ان يتنبأ ويحدد الاعطال المحتملة الحدوث .

اما بالنسبة للجزء الخاص ب IOT وهو " إنترنت الأشياء" للتحكم في الروبوت من البيت او المكتب وجعل النظام يعمل من بعد ومتابعته في المصنع من البيت .

وقد أشرف على المشروع د. عبد الحليم بسيوني وتكون فريق عمل الطلاب المشاركين فى المشروع من الطلاب ثروت، زياد ممدوح، علاء الدين عاطف، بيتر ممدوح، هاجر محمود، أميرة عرابي.