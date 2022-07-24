ما هي كلية الذكاء الاصطناعي؟.. اعرف المناهج وضوابط القبول

ما هي كلية الذكاء الاصطناعي؟ سؤال دائماً ما يطرحه أولياء الأمور والطلاب مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، فهي تخصص فريد ومواكب للتطورات الحالية ويؤهل لسوق العمل من خلال تقنيات رقمية جديدة يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسية، فما هي الكلية ومناهجها وآلية التدريس بها؟ كل هذه الأسئلة تجاوب عليها «الوطن» في السطور التالية.

ضوابط القبول بكلية الذكاء الاصطناعي

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بكلية الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أكده الدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، موضحاً أنه لا توجد أي اختبارات تأهيلية للطلاب للالتحاق بالكلية، وهي تقبل طلاب الشعبة العلمية بشقيها «علمي علوم وعلمي رياضة» فقط ولا تقبل طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة.

عقب الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي يوجد برنامجين أمام الطالب أولهما برنامج عام وهو الذكاء الاصطناعي، وبرنامج مميز هو الذكاء الاصطناعي الحيوي بمصروفات دراسية تصل إلى 20000 ألف جنيه في العام الدراسي، فيقول «مدحت» لـ«الوطن»، إن الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي أربعة سنوات نظرية وعملية، موضحاً أنه يتم تدريب الطالب خلال هذه الفترة في ورش ومعامل متخصصة بالكلية.

مناهج كلية الذكاء الاصطناعي

مناهج كلية الذكاء الاصطناعي تنقسم إلى جزئين الأول ثقافية والثاني مواد متخصصة، فيدرس الطالب كل فصل دراسي حوالي 7 مقررات دراسية على مدارس 8 فصول خلال مدة الدراسة، فيؤكد وكيل الكلية، أن الدراسة بالكلية تعتمد على نظام الساعات المعتمدة بحوالي 144 ساعة على مدارس أربعة سنوات.

لم يقتصر التدريب في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ على معامل الكلية فقط بل يتم تدريب الطلاب خلال فترة الصيف في الشركات والمؤسسات المختلفة لصقل مهارات الطلاب، وبحسب الدكتور تامر مدحت فالكلية تمنح الطالب شهادة بكالوريوس علوم الذكاء الاصطناعي.

لغة الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي

خلال فترة الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي يتم تكليف الطالب بتصميم روبوت آلي على المقرر الذي درسه كنوع من التدريب وتمهيداً لتأهيله لمشروع التخرج النهائي في السنة الرابعة، وكل ذلك عوامل أساسية لتأهيل الطالب أيضاً لسوق العمل خاصة مع تخريج أول دفعة العام الدراسي الجديد 2022-2023.

الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي تشمل اللغتين العربية والإنجليزية وأغلبها بالإنجليزية خاصة في البرنامج المميز، حيث وضح الدكتور تامر مدحت أن الكلية لديها شراكات مختلفة مع كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم لدراسة بعض المقررات التي لها علاقة بمجال التخصص.