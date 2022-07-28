«الصحة»: مصر رفعت أعلى مستويات الترصد بجميع المنافذ بسبب جدري القرود

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت كواشف متعلقة بفيروس جدري القرود داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة، لافتا إلى أن جدري القرود ليس سريع الانتشار كفيروس كورونا، ولن يتحول إلى جائحة ولكننا وضعنا خطة للتعامل مع الفيروس وتقليل فرص دخوله إلى مصر، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أننا لا نتوقع أن يصل فيروس جدري القرود، موضحا أن مصر حتى الآن خالية من فيروس جدري القرود.

مصر رفعت مستوى الترصد والاشتباه

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر رفعت مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البحرية والبرية وأماكن الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات، مشددة على التأكد من الاكتشاف المبكر لأي حالات مؤكدة وسرعة عزلها بالمستشفيات المخصصة لها وعلاجها ومنع انتشار الوباء في مصر.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، فيروس جدري القرود يصبح معديا بعد ظهور الطفح الجلدي وغالبا تظهر على الأعضاء التناسلية، وفقا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، وفيما يتعلق باللقاحات قال: «هناك حالات لا تستدعي الذهاب إلى المستشفيات والأعراض تزول من تلقاء نفسها، وهناك حالات يتم علاج الأعراض فقط لها».

حال الاشتباه ضرورة طلب الرعاية الصحية

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من المواطنين في حال الاشتباه في أي من الأعراض التي أعلنت عنها كلا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة يجب الاتصال الفوري بالوزارة وطلب الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن كل مستشفيات وزارة الصحة مستعدة ومجهزة استقبال أي حالات مرضية مختلفة، فضلا عن تدريب الأطقم الطبية على التشخيص الجيد على جدري القرود من خلال كتاب دوري تم توزيعه وتعميمه داخل مديريات الشؤون الصحية.