«المراكز الأمريكية»: العثور على بكتيريا قاتلة في عينات من المياه والتربة

أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تم اكتشاف نوع من البكتيريا التي وصفها بأنها قاتلة، لافتاً إلى أن هذا النوع من البكتيريا وجد سابقا فقط في أستراليا وجنوب آسيا وإفريقيا، حسبما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

عينات من التربة والمياه

وقال المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، إن البكتيريا المكتشفة هي بيركولديريا بسيدومالي Burkholderia pseudomallei، وتم اكتشافها في عينات من التربة والمياه الأمريكية.

وأوضح المركز الأمريكي أن هذا النوع من البكتيريا، يمكن أن يتسبب في مرض يسمى داء الكَلْم، وهو أحد الأمراض التي ثبت أنه قاتل في نصف الحالات في جميع أنحاء العالم.

وأشار المركز الأمريكي أن هذه البكتيريا كانت موجودة سابقا في أجزاء من أستراليا وإفريقيا وجنوب آسيا، لافتة إلى أنه من غير الواضح معرفة الوقت الذي ظلت فيه هذا النوع من البكتيريا في البيئة وأين يمكن إيجادها والعثور عليها في الولايات المتحدة الأمريكية.

12 حالة سنويا

وأوضح المركز الأمريكي أنه بيتم اكتشاف نحو 12 حالة كل عام في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن أغلب هذه الحالات تكون عائدة من الخارج.

وكشف المركز الأمريكي أن عينات المياه والتربة الملوثة بالبكتريا القاتلة تم العثور عليها على طول ساحل الخليج في ميسيسيبي، لافتة إلى أن المركز أصدر تنبيها صحيا للأطباء في جميع انحاء البلاد.

وأكد المركز الأمريكي أن التنبيه الصحي تضمن أن يبحثوا أيضا عن حالات تعاني من أعراض داء الكَلْم، موضحا أنه بالرغم من أن أعراض هذا الأمراض غامضة إلا أن أبرز الأعراض تتضمن الحمى والسعال وآلام الصدر.

وأوضح المركز أنه في الحالات المتأخرة أو الأكثر شدة، فإن هذا الداء يمكن أن يؤدي إلى الاصابة بحالات مرضية خطيرة مثل الأمراض الرئوية وكذلك النوبات، حسبما نقلته شبكة «NBC» الأمريكية.