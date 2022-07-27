«الطاقة الأمريكية»: مخزون بنزين الولايات المتحدة انخفض 3.3 مليون برميل

أعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية، قبل قليل، أن مخزون البنزين الأمريكي انخفض 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

تراجع مخزون البنزين الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجع حاد يوم أمس، بعد بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنصف بالمئة إلى 99.97 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية سبتمبر بنسبة 0.7% إلى 95.64 دولار.

ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزون البنزين الأمريكي

يأتي ارتفاع الأسعار بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا ضخما في مخزونات أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.