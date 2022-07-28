أخبار العمرة 2022.. السعودية تبدأ في استقبال معتمري العالم السبت المقبل

تساؤلات عديدة تدور في الشارع المصري، عن أخبار موسم العمرة 2022، خاصة مع بدء المملكة العربية السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية العام الهجري الجديد، السبت المقبل، وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية ستبدأ أول شهر محرم من العام الهجري الجديد 1444 والذى يوافق بعد غدٍ السبت في استقبال معتمري العالم بعد أن بدأ المواطنون السعوديون والمقيمون بالمملكة أداؤها خلال الأيام الماضية.

أخبار سارة للمصريين

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالنسبة لأخبار موسم العمرة 2022 بالنسبة لمصر فلم تعلن وزارة السياحة والآثار المصرية حتى الآن أية أنباء عن موسم العمرة الجديد، كما لم تحدد الوزارة موعد سفر أولى رحلات المصريين إلى الأراضي المقدسة، لافتا إلى أن كل الأخبار المتداولة حاليا مبشرة وتؤكد أن وزارة السياحة بصدد الإعلان خلال شهر أغسطس المقبل عن إجراءات موسم العمرة الجديد، والتي تبدأ بفتح باب التقدم لشركات السياحة الراغبة في تنظيم العمرة، وإعلان الضوابط المنظمة للموسم، وتحديد الجدول الزمني للانتهاء من إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لشركات السياحة المنظمة للرحلات.

نأمل في تنظيم 500 ألف تأشيرة عمرة

وأشار إلى أن شركات السياحة تأمل في أن تحدد وزارة السياحة والآثار عدد المعتمرين المصريين لهذا العام بنحو 500 ألف معتمر وذلك حتى تنخفض أسعار برامج العمرة، ويتم غلق باب السفر بأي طرق بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة والذي حدد القانون بأنها الجهة الوحيدة التي يتم من خلالها سفر المعتمرين لأداء العمرة، موضحا أنه يتوقع أن يؤدي المصريين عمرة المولد النبوي هذا العام وذلك بعد انقطاع أكثر من 6 أعوام.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه يتوقع أن تبدأ مصر أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع عمرة المولد النبوي، مشيرا إلى أن أسعار برامج عمرة المولد النبوي لم تتحدد إلى الآن إلا أنها ستبدأ بـ25 ألف جنيه بالنسبة لبرنامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها 15 يوما.