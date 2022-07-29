سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29-7-2022 في البنوك المصرية

يستعد الكثير من الراغبين في إجراء رحلة عمرة المولد النبوي الشريف لحجز الرحلات الخاصة بهم، ما يجعلهم يهتمون بمتابعة سعر الريال السعودي حرصا منهم على توفير ما يحتاجون إليه من أموال تمكنهم من شراء احتياجاتهم الأساسية والهدايا خلال رحلتهم.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل يومي على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي نحو 5.04 جنيه للبيع مقابل 5.02 جنيه للشراء في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي، نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 5.05 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الجمعة 29 يوليو.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، اليوم الجمعة 29 يوليو، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.