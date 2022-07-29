أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-7-2022 في الأسواق المحلية

أنواع كثيرة من الخضروات تعتمد عليها ربات البيوت لإعطاء أطفالهم ما تحتاج إليه أجسادهم من الفيتامينات المختلفة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الخضروات في الأسواق المصرية بشكل يومي، لتوفير ما يحتاج إليه المنزل.

وتوضح بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي، من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو، وفق جولة في بعض الأسواق في منطقة الدقي، حيث جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر كيلو البصل اليوم الجمعة بين بين 3 و4 جنيهات، بينما تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، والفلفل الأخضر والأحمر الحار نحو 8 لـ10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بالأسواق إلى قيمة تتراوح بين 6 و8 جنيهات، فيما بلغ سعر الثوم بين 10 و12 جنيهًا، وسجل اليوم الجمعة سعر كيلو الملوخية بين 4 و5 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم بين 2 و3 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الخيار بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وعن أسعار الخضروات في سوق الجملة بمدينة العبور، فشهدت الأسعار انخفاضًا واضحا مقارنة بالأسعار الموجودة بالأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر الطماطم بين 1.5 وجنيهين، بينما استقر سعر البصل بين جنيه وجنيهين.

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم بين 1.5 و3 جنيهات، فيما وصل سعر الباذنجان العروس الأسود بين 3 و4 جنيهات، والباذنجان العروس الأبيض بين 5 و7 جنيهات، وسعر الكوسة تراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو.

كما سجل سعر بطاطس التحمير بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية بين 14 و16 جنيهًًا.

- الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

- الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- الفلفل الرومي الصوب بين 3 و4 جنيهات.