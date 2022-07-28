أسعار الخضروات اليوم الخميس 28-7-2022 في الأسواق المحلية

تواصل أسعار الخضروات استقرارها بالأسواق المحلية وذلك للشهر التاني على التوالي، نظرًا لوجود وفرة كبيرة في إنتاج الشتلة الصيفية من جميع أنواع المزروعات.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية المقدمة يوميًا للقراء ، أسعار الخضروات بالأسواق المحلية، وأيضًا أسعار سوق العبور، اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

أسعار الخضروات تشهد استقرارًا بالأسواق المحلية، نظرًا لتوفر المعروض من جميع أنواع الخضراوت، حيث تراوح سعر البصل بين 3 و4 جنيهات، بينما تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، والفلفل الأخضر والأحمر الحار نحو 8-10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بالأسواق بين 6 و8 جنيهات، كما بلغ سعر الثوم بين 10 و12 جنيهًا، وسجل اليوم الخميس سعر كيلو الملوخية بين 4 و5 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم بين 2 و3 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وعن أسعار سوق الجملة بمدينة العبور، فهناك انخفاضًا واضحًا مقارنة بالأسعار الموجودة بالأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر الطماطم بين 1.5 وجنيهين، بينما استقر سعر البصل بين جنيه وجنيهين.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 1.5 و3 جنيهات، وسعر الباذنجان العروس الأسود بين 3 و4 جنيهات، والباذنجان العروس الأبيض بين 5 و7 جنيهات، وسعر الكوسة تراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو.

كما سجل سعر بطاطس التحمير بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية بين 14 و16 جنيهًًا.

- سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- الفلفل الرومي الصوب بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

- الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.