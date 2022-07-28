أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الخميس 28-7-2022

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم بشكل مستمر، لأهميتهما في كل بيت مصري حيث لا غني عنهما في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الخميس 28 يوليو 2022، كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوح سعر الطماطم بين 1.25 و2.25 جنيه، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و4.25 جنيه، أما البصل سجل سعره بين جنيه وجنيهين، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين جنيه و2.5 جنيه، وسعر الباذنجان البلدي تراوح بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، أما الفاصوليا تراوحت بين 6 جنيهات و9 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل الباذنجان الأبيض بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، كما سجل الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 3 جنيهات و7 جنيهات، أما الملوخية سجلت بين 3 جنيهات و4 جنيهات، وسجل كيلو الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفواكه في سوق العبور

كما اختلفت أسعار الفواكه في سوق العبور، حيث سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و7 جنيهات، كما سجل كيلو العنب البناتي الأصفر بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو العنب الأحمر بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه، وسجل كيلو العنب الأسود بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو التفاح المصري بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، كما سجل التين البرشومي سعر يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجلت المانجو العويس بين 15 جنيهًا و25 جنيهًا للكيلو الواحد، أما المانجو الزبدية تراوحت بين 13 جنيهًا و15 جنيهًا، وسجل كيلو المانجو البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيهات.