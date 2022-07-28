«حدائق العاصمة» تتسلّم حضانة نموذجية تمهيدا لتشغيلها

استقبل المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وفدا من وزارة التضامن الاجتماعي في زيارة لمدينة حدائق العاصمة، لتسلم الحضانة الأولى النموذجية «حضانة الغد» في المدينة بحي الزهور منطقة القرنفل، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحضور مسؤولي جهاز المدينة، وفي إطار المتابعة المستمرة والتعاون المثمر بين وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي.

سكن لكل المصريين

وأوضح المهندس عادل عبدالعزيز، أنّه جرى التوقيع على محضر تسليم مبنى الحضانة رقم 1 بموقع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل «إسكان اجتماعي»، لوزارة التضامن الاجتماعي جهة الاختصاص المسؤولة عن التشغيل، ضمن أولى الخدمات المقدمة للمدينة، كما تفقد مسؤولو الوزارة مكونات مشروع الحضانة بالكامل وأثنوا على الأعمال المنفذة وأبدوا إعجابهم بما تم إنجازه.

معدلات تنفيذ سريعة ومنتظمة

من جانبه، أشار المهندس عادل عبدالعزيز، إلى أنّ معدلات الأعمال الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين»، محور محدودي الدخل، تسير بمعدلات سريعة ومنتظمة بالنسبة لمدينة بكر لم يمر على إنشائها أكثر من عام ونصف العام.