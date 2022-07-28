عاجل.. الأوقاف تخصص 50 مليون جنيه لبرنامج القرض الحسن

أعلن الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية تم تخصيص 50 مليون جنيه من الأوقاف لبرنامج القرض الحسن ورفع الحد الأقصى للقرض إلى 15 ألف جنيه.

برامج الحماية الاجتماعية

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له، أنه في ضوء برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف المصرية تقر رفع الحد الأقصى للقرض الحسن بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف إلى 15 ألف جنيه ولغير العاملين بالأوقاف من العاملين بالحكومة أو القطاع العام إلى 10 آلاف جنيه بالضوابط التي تضعها الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف.

شروط التقدم للحصول على القرض الحسن

وأكد أنه سيتم نشر الضوابط لاحقا مع آلية وشروط وكيفية التقدم للحصول على القرض الحسن على موقع الوزارة، كما تقرر رفع الحد الأقصى للمبالغ المتاحة لهذه القروض إلى 50 مليون جنيه سنويا بدء من العام المالي الحالي 2022/ 2023م إسهامًا من الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، وذلك إلى جانب ما تقوم به الوزارة في مجال البر وخدمة المجتمع.

من جانبه أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1444هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم الخميس 29 من ذي الحجة 1443هــ الموافق 28 يوليو 2022م.

من جانبه هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة، وأن يزيدها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا في ظل قيادة سيادته الحكيمة، وأن يوفقنا الحق سبحانه لما يحبه ويرضاه.