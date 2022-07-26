5 معلومات عن اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة داخل الوزارة، وشملت الحركة ترقية وتعيين اللواء محمود عاشور من حكمدار مديرية أمن جنوب سيناء إلى مديرا لأمن الإسماعيلية.

معلومات عن اللواء محمود عاشور

1- خدم اللواء محمود عاشور سنوات طويلة في محافظة الإسماعيلية، كان آخرها توليه منصب مساعد مدير أمن الإسماعيلية قبل تعيينه حكمدارا في مديرية أمن جنوب سيناء.

2- تولي اللواء محمود عاشور العديد من المناصب خلال عمله، أبرزها مأمور مركز القصاصين، ومأمور مركز أبوصوير، ثم مأمور مركز الإسماعيلية قبل ترقيته مساعدا لمدير أمن الإسماعيلية.

3- عمل اللواء محمود عاشور في المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية لسنوات طويلة.

4- شغل اللواء محمود عاشور منصب رئيس مباحث الأموال العامة في الإسماعيلية خلال عمله في المباحث.

5- كان له العديد من الضربات الأمنية خلال عمله في الإسماعيلية، وارتبط بعلاقات طيبة مع أهالي المحافظة.

ونشر العديد من أهالي الإسماعيلية برقيات تهنئة عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهئة اللواء محمود عاشور بترقيته وتعيينه مديرا لأمن الاسماعيلية.

حركة وزارة الداخلية

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فإن الحركة راعت المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة وعززت الوزارة مديريات الأمن والجهات الخدمية، بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وقال البيان، إن الحركة تضمنت إحالة عددا من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية، في مختلف الرتب.