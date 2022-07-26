جنايات الإسماعيلية تحدد 22 أغسطس لبدء محاكمة «الخال القاتل»

أمرت النيابة العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل ابن شقيقته إلى محكمة الجنايات، بعد شهرين تقريباً من التجديد له وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية.

وحددت محكمة جنايات الإسماعيلية يوم 22 أغسطس المقبل، لنظر أول جلسة أمام الدائرة الرابعة، لمحاكمة المتهم، والاستماع لمرافعات النيابة ودفاع المتهم والمجني عليه.

دفاع المجني عليه: النيابة وجهت للمتهم القتل العمد

وقال علي فلاح، محامي المجني عليه، إن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة قتل ابن شقيقته عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد محاولات كبيرة من دفاع المتهم لتحويلها إلى قضية ضرب أفضى إلى الموت.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النيابة العامة اعتمدت في أمر الإحالة إلى اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة، وتهديده للمجني عليه بالاعتداء عليه وكسر رأسه نصفين.

وتابع أن «المتهم فعلاً نفذ تهديده، وفي اليوم التالي، توجه إلى المجني عليه في مكان يجلس به في نهار رمضان، واعتدى عليه بالضرب وتسبب له في كسر الجمجمة، ونزيف داخلي، توفى على أثره».

قتل ابن شقيقته بسبب 400 جنيه

وقالت «دينا خالد»، شقيقة المجني عليه «إسلام خالد»، إن الخلاف وقع خلال شهر رمضان، بسبب اقتراض شقيقها مبلغ 400 جنيه من خاله، وعدم قدرته على سداده، بسبب أزماته المادية وتعرضه لأزمة صحية.

وتابعت: «أخويا مريض ومعاق ونسبة إعاقته تعدت 15% لإصابته بضمور في العضلات وعجز في اليدين والقدمين»، مشيرةً إلى أنه كان يعمل سائق «توكتوك» في قرية «أبو عطوة» لتوفير احتياجاته.

وأشارت إلى أن خالها هدد شقيقها بكسر رأسه، حال عدم تحصله على مبلغ الـ400 جنيه، رغم وعود منها ومن جدته بسداد المبلغ في أسرع وقت.