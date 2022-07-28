صندوق النقد: أمريكا والصين في صدارة الدول المتوقع انخفاض ناتجها المحلي

كشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي لشهر يوليو 2022 أنه تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 140 نقطة أساس، فيما يعد أعلى معدل خفض للتوقعات على مستوى الاقتصادات المتقدمة، إلى 2.3 في المائة للعام 2022 وبمقدار 130 نقطة أساس إلى 1.0 في المائة للعام 2023. وعكس خفض آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتشديد السياسات النقدية.

انخفاض نمو منطقة اليورو

كما انخفض معدل نمو منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.6 في المائة للعام 2022 مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.8 في المائة. وتم خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني بمقدار 90 نقطة أساس إلى 1.2 في المائة للعام 2022 وبمقدار 190 نقطة أساس إلى 0.8 في المائة للعام 2023.

من جهة أخرى، يرى صندوق النقد الدولي أن تحسن آفاق السياحة والنشاط الصناعي في إيطاليا كان أكثر من كاف لتعويض تراجع توقعات نمو اقتصادات فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين وخفضه بمقدار 110 نقطة أساس

وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين وخفضه بمقدار 110 نقطة أساس إلى 3.3 في المائة للعام 2022 وبمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.6 للعام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى عمليات الإغلاق المتعلقة باحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، وتفاقم أزمة العقارات التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد.

إغلاق مدينة شنغهاي

وتم إغلاق مدينة شنغهاي، وهي مركز رئيسي لسلاسل الإمداد العالمية، لمدة شهرين في أبريل ومايو، مما أدى إلى تعطيل أعمال المصانع والشحن والنقل والاستهلاك اليومي. في حين تم خفض توقعات نمو الهند بمقدار 80 نقطة أساس للعام 2022 وإلى نسبة 7.4 في المائة و 6.1 في المائة مما يعكس بصفة أساسية الوضع الأقل إيجابية وتشديد السياسات النقدية بوتيرة أسرع.