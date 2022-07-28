قرار وزاري بتفعيل برنامج الماجستير المهني فى سلامة وجودة تصنيع الأغذية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة وزارة التعليم العالي على تطبيق برنامج الماجستير المهني فى سلامة وجودة تصنيع الأغذية بكلية الزراعة، كأول برنامج سلامة غذاء على مستوى محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن البرامج الدراسية الجديدة المنبثقة من توجيهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 بضرورة تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في كل مراحل الإنتاج، «التصنيع، التداول، التخزين، والاستهلاك»، حيث يهدف إلى إعداد وتدريب كوادر قادرة على تطبيق ومراجعة نظم جودة وسلامة الغذاء محلياََ وعالمياََ، إلى جانب تنمية قدرات الدارسين وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل فى مجالات صناعة الأغذية، ومراقبة صحة وسلامة الغذاء.

برنامج علمي فريد

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن برنامج سلامة الغذاء يعد برنامج علمي فريد يختص بممارسات سلامة الأغذية من خلال تطبيق العلوم والبحوث في مجال الصحة الحيوانية والنباتية، مؤكداً على أن تفعيل البرنامج يأتي في إطار حرص الجامعة على استحداث برامج جديدة من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.

أهمية دراسة جودة تصنيع الأغذية

وأشار الدكتور ابو الحمد السيد مهنى مدير مركز سلامة الغذاء بكلية الزراعة، إلى أهمية دراسة جودة تصنيع الأغذية لما لها من تأثيرات على صحة وسلامة المواطنين، ودعم الميزة التنافسية لصناعة الأغذية والتصدير للأسواق العالمية، وتطبيق المواصفات الحديثة للجودة والسلامة الغذائية، معرباً عن سعادته بالموافقة على تفعيل الدراسة بالبرنامج الذي ستنفرد به جامعة سوهاج بين جامعات الصعيد.