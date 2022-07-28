كليات تقبل طلاب دبلوم فني صناعي.. اعرف أفضل البرامج الجديدة 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة كليات تقبل طلاب دبلوم فني صناعي، وتضم مجموعة من البرامج المميزة، لكنها تشترط إجراء اختبار قدرات، موضحة أنّه سيتم إعلان التفاصيل عقب انتهاء اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة.

كليات تقبل دبلوم طلاب فني صناعي

وحددت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مجموعة من البرامج المميزة في كليات متخصصة تقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم فني صناعي، موضحة أنّ هذه البرامج تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب بصفة مستمرة خلال فترة الدراسة حتى في الإجازة الصيفية.

جامعة برج العرب التكنولوجية

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- تكنولوجيا السكك الحديد.

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- تكنولوجيا السكك الحديد.

جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية

- تكنولوجيا وتشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات.

- تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.

- تكنولوجيا الصناعات المعدنية.

- تكنولجيا الصناعات الكيميائية.

جامعة بورسعيد التكنولوجية

- تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ.

جامعة أسيوط التكنولوجية

- تكنولوجيا البناء والتشييد.

- تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية.

- تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- الطاقة الجديدة والمتجددة.

- تكنولوجيا المعلومات.

- الميكاترونكس.

- الأوتوترونكس.

- تكنولوجيا الغاز والبترول.

- المخلفات الإلكترونية.

جامعة الدلتا التكنولوجية بمقر بجر العرب السادات

- تكنولوجيا المعلومات بمقر برج العرب السادات.

- الميكاترونكس.

- الأوتوترونكس.

- الطاقة الجديدة والمتجددة.

- المخلفات الإلكترونية.

جامعة بني سويف التكنولوجية بمقر أسيوط وبني سويف

- تكنولوجيا المعلومات بمقر بني سويف وأسيوط.

- الميكاترونكس.

- الأوتوترونكس.

- الطاقة الجديدة والمتجددة.

- المخلفات الإلكترونية.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية التكنولوجية بالقاهرة وبها تخصصات تكنولوجيا السيارات وتكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الميكانيكا.

- الكلية التكنولوجية بالفيوم وبها تخصصات تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي وتكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية.

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط وبها تخصصات تكنولوجية المعلومات وتكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء.

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي، أكدت أنّه يتم عقد اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية بمقر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا.