مشاورات لاختصار مدة دراسة طلاب الدبلومات في الجامعات التكنولوجية

تأكيداً لأنفراد «الوطن»، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الدراسة بمدارس التعليم الفني «خمس سنوات»، بعد تطبيق نظام الجدارات، لتخريج طلاب وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، لتنفيذ استراتيجية تطوير المناهج لتصبح قائمة علي منهجية الجدارات المهنية.

يحصل جميع الطلاب علي دبلوم المدارس الفنية بعد ثلاث سنوات

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان أنه لم يلغ نظام التعليم الفني المتقدم ولكنه تم تنظيمه بحيث يحصل جميع الطلاب علي دبلوم المدارس الفنية بعد ثلاث سنوات طبقًا للبرامج الدراسية المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، ثم يلي ذلك إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق ببرامج دراسية مطورة خلال العامين الأخيرين فيما يعرف ببرامج +2 للحصول علي الدبلوم الفني المتقدم.

تقصير مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا

وأشار «مجاهد»، إلى أن البرنامج الذي ستتضمن مناهجه مهن تكنولوجية حديثة، وتتضمن أيضًا جرعة مناسبة من العلوم الأساسية واللغات والحاسبات، مما يتيح لهؤلاء الطلاب الاستفادة بتقصير مدة دراستهم للحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا من الجامعات التكنولوجية.

وأضاف نائب وزير التعليم: «تجري حاليًا مشاورات مع وزارة التعليم العالى بهذا الخصوص، كما يتم التعاون أيضًا مع عدد من الجهات الدولية ومنظمات سوق العمل لتحديد البرامج الدراسية المطورة، والتي سيتم البدء في بعضها خلال العام الدراسي القادم 2022-2023».

وقال «مجاهد»، إن القرار الوزاري رقم 42 الصادر بتاريخ 22-3-2022 هو نتيجة لدراسات تفصيلية ودقيقة تمت على مدى السنوات الثلاث الماضية لنظام مدارس الخمس سنوات من أجل مراجعة المناهج الحالية لهذه المدارس، ومقارنة البرامج الدراسية الحالية بها بالمناهج المطورة وفقًا لمنهجيه الجدارات المهنية، وبحث إمكانية التحاق خريجيها بالجامعات التكنولوجية.

مدارس الخمس سنوات تقدم مناهج لا تلبي الاحتياجات الحالية لسوق العمل

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، نتائج الدراسة في ورقة بحثية بمؤتمر كلية التربية جامعة عين شمس عام 2020، وقد أوضحت هذه الدراسات ما يلي:

• عدم تطوير مناهج مدارس الخمس سنوات وأساليب الدراسة بها لفترات طويلة تصل لعشرات السنوات في بعض المدارس.

• معظم مدارس الخمس سنوات تقدم مناهج نوعية أصبح بعضها لا يلبي الاحتياجات الحالية لسوق العمل.

• منذ عام 2006، تم توحيد مناهج الثلاث سنوات الأولى في جميع المدارس الفنية سواء بنظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات لذات التخصص، ولكن دون إجراء تطوير مُناظر في مناهج الصفين الرابع والخامس، مما أدى إلى عدم الترابط الفني بين مناهج الصفوف الخمسة وتكرار بعض الموضوعات في الصفين الرابع والخامس.

• عدم استفادة الخريجين من مناهج السنتين الرابعة والخامسة عند الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وهو ما يتطلب تطوير هذه المناهج لتمكين الطلاب من الاستفادة منها عند الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

وكانت «الوطن»، نشرت أمس الأربعاء 22 يونيو 2022 خبر بعنوان «مشاورات لخفض مدة الدراسة بالجامعات التكنولوجية للمتميزين بالمدارس الفنية»، حول مشاورات مع التعليم العالي والجامعات التكنولوجية، للحصول على ميزة إضافية للطالب الذي حصل على شهادة الدبلوم الفني ثلاث سنوات، واستكمل دراسة الصفين الرابع والخامس الفني، بحيث يتم تخفيض مدة الدراسة لهؤلاء لطلاب بالجامعات التكنولوجية، ويحصلون على درجة البكالوريوس التكنولوجية.

ويشترط أن يدرس الطلاب مناهج متقدمة زفقا لـ«مجاهد»، بشرط أن يدرس الطلاب مناهج متقدمة في السنتين الرابعة والخامسة من المدارس الفنية المتقدمة، أما المناهج التي تدرس حاليا في هذه السنًوات الدراسية، لا تصلح للمعادلة بمقررات في الجامعات التكنولوجية.