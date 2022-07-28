برلماني: تشكيل لجنة للتعامل مع الشركات الأجنبية بقانون التصوير الجديد

قال الدكتور نادر مصطفى وكيل الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ قانون التصوير الجديد يقوم على فكرة الشباك الواحد، حيث جرى تجربتها في منتصف عام 2019 بمدينة الإنتاج الإعلامي، بمعنى وجود لجنة على أعلى مستوى يقصدها المنتج أو المخرج ويعرض عليها فكرة الموضوع، ويتم الرد خلال يوم أو يومين على الأكثر، حيث تحصل اللجنة على الموافقات اللازمة.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف مصطفى في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «في هذا القانون الجديد، سنبدأ من حيث انتهى الآخرون، الفكر المصري أن الدولة المصرية عازمة على جذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الأجنبية والدولية التي تعرض الأعمال الفنية للعالم كله، وبالتالي فإن المكاسب المادية كبيرة، بالإضافة إلى المكاسب المعنوية».

وتابع وكيل الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «اللجنة ستدرس المشكلات المختلفة وستعمل على حلها، وبدأنا ننتبه إلى تصوير الأطفال وسنفرق بين المنتجات التي تعرض في مصر أو خارجها، وبالتالي فإننا لن نقدم أي عمل فيه إضرار بالمجتمع المصري، كما أن الشركات الدولية تدرس البيئة والمجتمع وبالتالي فإنها لا تعرض أعمالا مسيئة للمجتمع المصري».

تقسيم أنواع التصوير في القانون الجديد

وأشار، إلى أن القانون سيشهد التقسيم مثل التصوير الشخصي والفيلم الوثائقي والفيلم السينمائي واليوتيوبرز والتصوير التجاري، وكل جانب سيتم التعامل معه استنادا إلى الخبرات السابقة مثل ما تعرضت له الدولة المصرية وما يحدث في الدول الأخرى.