ضوابط اختبارات القدرات بـ«تربية نوعية الإسكندرية»: ممنوع التصوير

أعلنت كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، في بيان لها، عبر موقعها الرسمي، الإرشادات والتعليمات الخاصة باختبارات القدرات للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2022 /2023، إضافة إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل في الاختبارات لكل أقسام الكلية، وأكدت ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بأقسام الكلية

وبدأت الكلية في عقد اختبارات القدرات لأقسام الموسيقى والفنون من أمس الاثنين حتى السبت الموافق 6 أغسطس المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- يجب على الطلاب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، مع الالتزام بكل التعليمات المعلنة على موقع التنسيق أثناء التسجيل.

- يقوم الطالب بتسجيل بياناته على الصفحة التالية http://epay.fis.alexu.edu.eg:8080/Capabilities/، ثم يتم السداد من خلال منافذ التحصيل المرفقة مع طباعة إيصال السداد.

- يتوجه الطالب إلى مقر الكلية لتسليم الأوراق وتحديد موعد الامتحان.

- يُحضر كل طالب استمارة التسجيل المطبوعة على موقع التنسيق وإيصال السداد مع صورة منه إلى جانب صورتين من شهادة الميلاد، أو بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى أصل رقم الجلوس للثانوية العامة ونسختين منه، وصورتين شخصيتين حديثتين للطالب لكل اختبار على حدا (موسيقى أو فنون).

إرشادات عامة لاختبارات القدرات بالكلية

وأكدت الكلية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات الطبية والقفازات أثناء الحجز، وكذلك أثناء اجراء الاختبار، إضافة إلى التزام كل طالب بإحضار أدواته الخاصة، وممنوع نهائيا دخول أي أجهزة إلكترونية إلى لجنة الامتحان، وكل من يخالف هذه التعليمات يعتبر غير لائق.

وشددت الكلية على عدم سماح أولياء الأمور بدخول الكليات ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده التنسيق لإجراء الاختبار، ومنعت منعا باتا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

الأدوات اللازمة لأداء الاختبارات

وحددت الكلية الأدوات اللازم إحضارها لأداء اختبارات القدرات، والمتمثلة في أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة وأقلام فولماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية (مسطرة - مثلث - برجل)، وسيتم تسليم الطالب ورقتين «كانسون» أو «فبريانو» مساحة 35x50 سم لامتحاني الرسم والتصميم، وأوضحت أن مدة اختبار القدرات الرسم والتصميم ساعتين ونصف الساعة فقط.