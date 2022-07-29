أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم عدد كبير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار العملات المختلفة، مثل اليورو والدولار والريال السعودي والجنيه الاسترليني وغيرها، حيث تزداد عمليات البحث عن الأوراق النقدية المختلفة عبر محركات البحث مقابل الجنيه المصري.

واستمرارا لخدمات «الوطن» المختلفة، نستعرض أسعار العملات وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022، في بنك الإسكندرية والبنك المركزي وبنك مصر وغيرها من البنوك المصرية المختلفة.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 22.77 جنيه للشراء و22.91 جنيه للبيع، كما جاء سعره في بنك مصر نحو 22.71 جنيه للشراء مقابل 22.90 للبيع، أما في البنك الأهلي سجل 22.71 جنيه للشراء مقابل 22.90 للبيع، وفي بنك قناة السويس اليوم الخميس 28 يوليو 2022، نحو 22.11 جنيه للشراء و22.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، ووصل سعره بنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للبيع و18.87 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار نحو 18.89 جنيه للبيع و18.95 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.41 جنيه للبيع و19.21 للشراء، وسجل سعره في بنك مصر نحو 19.23 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر عملة اليورو داخل البنك الأهلي المصري 19.23 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 5.05 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وأيضا سجلت العملة السعودية في البنك المركزي 5.02 جنيه للشراء 5.04 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.