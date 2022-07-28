سعر اليورو اليوم الخميس 28-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عمليات بحث كبيرة من المواطنين، عبر محركات البحث المختلفة حيث يعد اليورو من أبرز الأوراق النقدية التي يهتم المواطنون بمتابعتها مقابل الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر سعر اليورو اليوم الخميس 28 يوليو الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي نحو 19.15 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع، اليوم الخميس 27 يوليو الحالي.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي 19.01 جنيه لعمليات الشراء و19.27 جنيه للبيع، اليوم الخميس 28 يوليو الحالي.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.29 جنيه للبيع، اليوم الخميس 28 يوليو الحالي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 19.09 جنيه لعمليات الشراء و19.29 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل سعر عملة اليورو في المصرف المتحد 19.44 جنيه للبيع و19.24 جنيه للشراء اليوم الخميس 28 يوليو

سعر اليورو في بنك مصر

وسجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك اليوم الخميس 28 يوليو الحالي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وقالت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن وصول سعر الدولار لـ19 جنيهًا، يرجع إلى قوى العرض والطلب، مؤكدة أن السبب في زيادة المعروض من الدولار هو زيادة الصادرات وتنمية السياحة وزيادة الاستثمار الأجنبي.