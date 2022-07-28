أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 28-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يورو ودينار وريال ودولار أمريكي، عملات تحظى باهتمام الكثيرين بشكل يومي، لذا يتابع العديد من الأشخاص أسعار العملات الأجنبية والعربية في المؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي المحلي والبنوك، لتحديد أفضل الأماكن للبيع والشراء.

وتستعرض بوابة «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية اليوم، مقابل الجنيه وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 28 يوليو بالبنوك المصرية، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للعمليات البيع و18.97 جنيه للشراء، ووصل سعره بنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للبيع و18.87 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، كما سجّلت ببنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع و18.95 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو لبنك قناة السويس نحو 19.41 جنيه للبيع و19.21 للشراء، كما سجل سعره بالمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.08 جنيه للشراء و19.26 جنيه للعمليات البيع، وبلغ داخل البنك الأهلي المصري 19.23 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي نحو 5.05 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، فيما بلغ سعره بالبنك الأهلي المصري اليوم 5.02 جنيه للشراء 5.04 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، وفي بنك مصر نحو 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

والجنيه الإسترليني في البنك المركزي بلغ نحو 22.77 جنيه للشراء و22.91 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 22.71 جنيه للشراء مقابل 22.90 للبيع، وفي بنك قناة السويس اليوم الخميس 28 يوليو 2022، نحو 22.11 جنيه للشراء و22.91 جنيه للبيع.