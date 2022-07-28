ضبط 27 كيلو بانجو وهيروين وحشيش.. والقبض على لصوص السيارت والمساكن

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 151 قطعة سلاح ناري بحوزة 125 متهما، وتنفيذ 88601 حكم قضائي متنوع، وضبط 175 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 19,663 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,920 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,640 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 765 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 731 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 560 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 100 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 25 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 جرام، 1520 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 36 متهما هاربا، وضبط 11 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 280 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 23023 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم.

ضبط 98606 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 98606 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 15 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7136 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط سارقي 11 صندوق إشارات

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى شركات المقاولات والإنشاءات بسرقة 11 صندوق إشارات «تركات» غير مفعلة وغير متصلة بالسيمافورات، ولم يتم تسليمها للجهات المختصة، ويتم تأمينها بمعرفة الشركة لحين تسليمها، وذلك بين منطقة الشبانات وقرية صفط بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المهمات المصلحية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والأداة المستخدمة في الواقعة المشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبيع المسروقات لمالك شونة خردة وتاجري خردة «سيئ النية» جميعهم مقيمين بدائرة المركز، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بصحة أقوال المتهمين، وأضاف أحدهم بإلقائه مجموعة من التركات بإحدى الترع بدائرة المركز، عقب علمه بضبط المتهمين، وأرشد المتهمون عن مجموعة من التركات مفككة.

ضبط لص السيارات

وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء إرتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقر بإخفاء السيارة المستولى عليها بقصد مساومة مالكها على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

ضبط لص المساكن

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة شاشة وهاتف محمول، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب كسر الباب، وأقر بارتكابه واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

مكافحة جرائم السرقة

وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة وبحوزتهما سلاح أبيض، 3 هواتف محمولة، وأحدهم مجهول المصدر، ودراجة نارية دون لوحات.

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما، اعترفا بسرقته من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة القسم بأسلوب المغافلة باستخدام الدراجة النارية المشار إليها، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة، وبالكشف على الدراجة النارية المضبوطة تبين أنه مُبلغ بسرقتها منأحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وباستدعاء الأخير تعرف على الدراجة واتهمهما بسرقتها.

كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بالقاهرة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بإطلاق أعيرة نارية ومصرع شخص بمنطقة سوق ساحل أثر النبي بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الوقعة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص، لـ2 منهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الجيزة وسوهاج، جرى استهدافهم وأمكن ضبط 2 منهم، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، كما أرشد الثايى عن بندقية آلية، بندقية خرطوش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، لوجود خلافات بين أحد المتهمين مع العاملين بمحل البلاغ، لاتهامهم بالتعدي عليه منذ فترة، فخطط للانتقام منهم بالاتفاق مع باقي المتهمين.