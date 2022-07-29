مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29-7-2022 في محافظات مصر

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل يومي حيث يهتم المصلون بمتابعة مواعيد الصلاة الخمس بشكل سليم لأداء الصلاة في مواقيتها المحددة لها.

وفي هذا الإطار تزداد عمليات البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة اليوم الجمعة 29 يوليو الحالي استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر الساعة 3:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:41 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:53 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:58 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر الساعة 3:41 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:37 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 3:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:40 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:21 مساءً.