رئيس القومي للمرأة تهنئ وزيرة الثقافة بعيد ميلادها: «الفنانة الجدعة»

هنأت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمناسبة عيد ميلادها، وووصفتها بـ«الفنانة العظيمة» و«المصرية الجدعة».

مايا مرسي: وزيرة الثقافة في كل شدة تلاقيها جنبك

ونشرت مايا مرسي صورة لوزيرة الثقافة وعلقت عليها عبر «فيسبوك»: «كل سنة وأنت طيبة الصديقة الأصيلة الفنانة العظيمة، الوزيرة الشاطرة الست المصرية الجدعة، اللى في كل وقت شدة تلاقيها موجودة جنبك، الليل قبل النهار»

وأضافت: «رقيقة في الفن شديدة قوية قادرة في الإدارة والحزم، ومواقفها في التاريخ، تحفظ للتاريخ نعلمها لأولادنا وبناتنا، هوية مصر ملكنا وملك اجدادنا»

الدكتورة إيناس عبد الدايم

وتولت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة خلفا للكاتب الصحفي حلمي النمنم، في 13 يناير 2018، بعد توليها رئاسة هيئة المركز الثقافي القومي (الأوبرا المصرية).

وبدأت «عبد الدايم» المولودة في 1960، دراستها في ومعهد الكونسرفتوار بالقاهرة، وحصولت على البكالوريوس. ثم سافرت في منحة دراسية إلى فرنسا حتى يناير عام 1990، ونالت درجة الماجستير ثم الدكتوراة من المدرسة العليا للموسيقى في فرنسا.

وخلال فترة دراستها حصلت إيناس عبد الدايم على عدة درجات في آلة الفلوت، ثم الدبلوم العالي للعزف المنفرد في موسيقى الحجرة عام 1988، كما نالت الدكتوراة من المدرسة العليا للموسيقى بباريس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

للدكتورة إيناس تاريخ طويل في مجابهة جماعة الإخوان المسلمين في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، قبل ثورة 30 يونيو 2013، فبعدما تولى علاء عبد العزيز وزارة الثقافة في حكومة الإخوان، قام بإنهاء ندبها من رئاسة دار الأوبرا ضمن عدة قرارات تتعارض مع الهوية الثقافة المصرية، فانطلقت آنذاك شرارة اعتصام رموز المعارضة بمشاركة كبار المثقفين والفنانين بمقر وزارة الثقافة، حتى تمت الإطاحة بنظام جماعة الإخوان في 30 يونيو.

نالت الوزيرة العديد من التكريمات طوال مسيرتها الفنية من بينها الجائزة الأولى من اتحاد معاهد الموسيقى بفرنسا عام 1982، وجائزة أفضل عازفة بمهرجان كوريا الشمالية للفنون، جائزة الدولة التشجيعية للفنون جائزة أحسن عازفة، وغيرها.