وزيرة الثقافة تسلم جوائز بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل في دورته الثانية

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز الدورة الثانية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، تحت شعار «صورة من بلدي»، التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة، الدكتور خالد سرور ورئيس البينالي بالتعاون مع جمعية أمسيا للتربية عن طريق «الفن- أفريقيا والشرق الأوسط» بمركز محمود مختار الثقافي، بحضور الدكتورة سرية صدقي رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور أحمد حاتم سعيد القوميسير العام وحشد جماهيري كبير من التشكيليين والإعلاميين والمهتمين بفنون الطفل.

مصر تحصد جوائز الدورة الثانية لبينالي فنون الطفل

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على رعايتها الكريمة للبينالي، ومساندتها للأنشطة والفعاليات، الهادفة إلى بناء شخصية مصرية قادرة على صون مقدرات الوطن.

وأضافت أن جوائز البينالي، تأتي تشجيعا للمبدعين الواعدين، ومحفزا لهم على مواصلة الجهد لإثبات الذات، وتخلق دوافع جاذبة لممارسة الفنون، وإدراك قيمتها المعنية بالجمال، مهنئة الفائزين على المستوى الإبداعي المتميز، لأعمالهم الفنية مفدمة التحية والتقدير للمنظمين، ولجميع المشاركين، خاصة ذوي القدرات الخاصة، الذين أضفوا على الفعاليات طاقة ايجابية وخيال، مؤكدة إقامة معرضا للأعمال الفائزة بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.

عبد الدايم: الجوائز تشجيعا للمبدعين الواعدين وتخلق دوافع جاذبة لممارسة الفنون

وأهدى الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، درع الدورة الثانية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، امتنانا بجهودها ودعمها الكبير لإثراء الحركة التشكيلية المصرية.

تمنح الجوائز وعددها 15 جائزة، للفائزين من 5 فئات عمرية، بجانب 38 شهادة تقدير مقدمة كجوائز تشجيعية من لجنة التحكيم، لارتفاع مستوى المشاركين وتميز العديد من المواهب الواعدة وجاءت كالتالي:

الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات

الجائزة الأولى، فاز بها كعمل جماعي كل من جميلة مصطفى حسن، فريدة أحمد فؤاد، كندا طارق عزيز، ليلى شكرى، لارا علاء ناصر، جونيور باهر مدحت، لارا شريف، بدر مصطفى، نورا طارق، فريدة طارق احمد، نايلة أحمد عاطف، ليلى أحمد شريف، أمينة طارق كردي، يوسف محمد، هنا شرف أبو النصر.

الجائزة الثانية: فازت بها كعمل فردي هاجر أحمد إبراهيم.

الجائزة الثالثة: فاز بها كعمل فردي على أحمدوف من دولة بلغاريا.

الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات

الجائزة الأولى فازت بها كعمل فردي، مليكة تامر عشري.

الجائزة الثانية فاز بها كعمل فردي دانييل بيتشكوف من دولة روسيا.

الجائزة الثالثة فازت بها كعمل فردي، سارة أحمد من دولة كندا

الفئة العمرية من 10 إلى 13 سنة

الجائزة الأولى فازت بها ياسمين أيمن محمود

الجائزة الثانية فازت بها تاليا وائل وجيه.

الجائزة الثالثة فاز بها franciszek lubszczuk من دولة بولندا.

الفئة العمرية من 14 إلى 18

الجائزة الأولي فاز بها فريق مصري ألماني يتكون من 18 طفلا.

الجائزة الثانية فاز بها فريق من رومانيا مكون من 12 طفلا.

الجائزة الثالثة فاز بها سيد أشرف العيسوي.

أما جوائز ذوي القدرات الخاصة جاءت كالتالي:

الجائزة الأولى فاز بها حسام أحمد سالم

الجائزة الثانية عائشة شهاب اليافعي من دولة قطر

الجائزة الثالثة هبة الله محمد الحجاج من المملكة الأردنية.

كما فاز 38 متسابقا من 21 دولة، بجوائز لجنة التحكيم الخاصة، وحصلوا على جوائز مالية مع شهادات تقدير، وذلك كجوائز تشجيعية لارتفاع مستواهم، وتميز الكثير من المواهب الواعدة.

يذكر أن بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، تستمر فعالياته حتى 18 أغسطس، ويقام بقاعات مركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، وكلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، ويشارك فيها 688 طفلاً، تحت 18 عاما وذوي الهمم من 25 دولة، بواقع عمل فني واحد لكل مشارك، من بينهم 350 طفلاً من مصر.

وتشمل مسابقات البينالي العديد من الفئات العمرية: (من 4 إلى 5 سنوات)، (من 6 إلى 9 سنوات)، (من 10 إلى 13 سنة)، (من 14 إلى 18 سنة)، (الأطفال من ذوي الهمم تحت سن 18 سنة) وتأتي الجوائز كالتالي:

ثلاثة جوائز لكل فئة (أولى - ثانية - ثالثة) عبارة عن أوسكار وشهادة تقدير.

وجدير بالذكر، أن اللجنة العليا ترأسها الدكتورة سرية صدقي، وتضم فى عضويتها كل من الدكتور أحمد حاتم «القوميسير العام»، الدكتورة مها زيد، الدكتور محمد صالح، الدكتور أيمن نبيه، أحمد عبدالفتاح، راوية علي، الدكتورة ولاء صادق «القوميسير التنفيذي»، أما لجنة التحكيم، برئاسة الدكتور محمود حمدي، وعضوية كل من الدكتورة هالة الرزاز (مصر)، الدكتورة أسماء عبدالحميد (مصر)، الدكتورة كريمة الشوميلي (الامارات)، الدكتورة سناء عبدالجليل (مصر)، الدكتورة ناهد بابا (مصر)، الدكتور نيكوس سيليلوس (قبرص)، الدكتورة كاترينا اسلانيدو (اليونان)، سارة عبدالله (المملكة المتحدة)، صلاح بيصار (مصر)، أحمد عبدالنعيم (مصر).