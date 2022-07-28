«الدفاع الروسية»: دمرنا 6 مخابئ ذخيرة للقوات الأوكرانية في دونيستك

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تمكنت من تدمير 6 مخابئ ذخيرة للقوات الأوكرانية في دونيتسك وميكولايف، بحسب نقله موقع العربية الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.

القوات الأوكرانية تدمر جسرا حيويا بخيرسون

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت صباح اليوم، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد الهجوم الروسي في مدينة خيرسون الأوكرانية، وتسببت في تدمير بعض الأهداف بدقة عالية، وتحديدا بعد تضرر جسر «أنتونوفسكي»، الذي كان يعد الجسر الرئيسي لنقل الامدادات للقوات الروسية في مدينة خيرسون الأوكرانية.

الحرب الروسية تدخل شهرها السادس

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها السادس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية في أوكرانيا، لحماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.