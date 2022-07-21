الدفاع الروسية: قضينا على أكثر من 600 مقاتل أوكراني خلال يومين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 600 عنصر ممن أطلقت عليهم «القوميين المتطرفين» بينهم 120 مرتزقا، بضربات دقيقة خلال اليوم الماضي في منطقة أوديسا، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل قبل قليل.

اسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «سو-25»

وأضافت الوزارة في بيانها، أن أكثر من 320 عنصرا متطرفا تم القضاء عليهم، بعد استهدافهم بأسلحة عالية الدقة يوم 17 الشهر الجاري في مدينة نيكولايف.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الطيران الروسي أسقط أمس، مقاتلة أوكرانية من طراز «سو-25» في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

السيطرة الكاملة على دونيستك

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اقترابها من السيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.