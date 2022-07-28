محمد رمضان عن ترشح اسمه لجوائز Billboard: «مبسوط إني سبب لوجود مصر بالقائمة»

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته لترشح اسمه ضمن جوائز Billboard، حيث أنه يتنافس في فئة أفضل فنان من شمال إفريقيا.

ونشر محمد رمضان خبر ترشحه عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً، «مبسوط بوجود اسمي ضمن المرشحين لجوائز Billboard ومبسوط أكتر إني سبب لوجود اسم (مصر) في القائمة، ثقة في الله نجاح».

وتتنافس الفئة التي فيها محمد رمضان وتحمل اسم فئة أفضل فنان من شمال إفريقيا للعام، وظهر ضمن القائمة أيضا الفنانة إميل المثلوثي من تونس، و إلجرانديتوتو من المغرب، لطيفة من تونس، منال من المغرب، وعدد آخر من المرشحين.

معلومات عن جوائز Billboard

جوائز Billboard الموسيقية هي شرف يعطى من قبل مجلة بيلبورد التي تغطي جميع قطاع الموسيقى، جوائز المخططات الموسيقية قد تم عرضه لأول مرة في سنة 1990 إلى 2006 وبعد ذلك الجائزة رجعت مرة أخرى في مايو 2011، وقد فاز مايكل جاكسون بأكبر عدد من الجوائز.

وقد دخل الفنان محمد رمضان مجال الغناء منذ فترة، وقدم عددا من الأغنيات عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يطرح أحدث أعماله الفنية والتي تحمل اسم «دوشة»، والتي من المقرر طرحها في شهر أغسطس المقبل.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال أغنيته الجديدة «تنطيط»، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.