وزير الداخلية يُرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، أكد خلالها أن الاحتفال السنوي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة مصدرًا لاستلهام المثُل والقيم الرفيعة في الصمود والتضحية إيماناً برسالة سامية تُحقق الأمن والاستقرار وتدعم المسيرة البناءة للتنمية وتحمى وطننا الغالي.

برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب بمناسبة العام الهجري الجديد

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيــس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء فيها: «بمناسبة إشراقة العام الهجري الجديد 1444 هـ يسعدني أن أُعرب لسيادتكم وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والنجاح».

وأرسل اللواء محمود توفيق برقيات تهنئة أخرى للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيــس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمــد زكــــي، القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهــورية.

الوزير يهنئ العاملين في الوزارة بالعام الهجري الجديد

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.