لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022.. بخطوات بسيطة على الموقع

مع الإعلان عن موعد صدور نتيجة الثانوية الأزهرية، يبحث طلاب الأزهر الشريف عن لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، وذلك لمعرفة درجاتهم ونتيجة المجهود المبذول خلال العام الدراسي، نظرا للأهمية التي تمثلها الشهادة الثانوية في تحديد مصيرهم ومعرفة الكليات المتاحة لهم، التي اجتهدوا طوال العام للوصول إليها، وينتظر الأهالي والطلاب مؤتمر الأزهر الشريف اليوم، الذي سيتم الإعلان بعده عن لينك نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2022.

البحث عن لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

وتزداد معدلات البحث عن لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 مع اقتراب موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأزهر الشريف اليوم الخميس الساعة الثانية ظهرا، وسيتم الاستعلام عن النتائج عن طريق موقع بوابة الأزهر الإلكترونية التي تتيح للطلاب والطالبات من الشهادة الثانوية الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، ومعرفة النتيجة الخاصة بهم من خلال بعض الخطوات على البوابة الإلكترونية.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني نيابة عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسوف يتم طرح لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد المؤتمر مباشرة، على أن يتم بث المؤتمر الصحفي على كل صفحات الأزهر الشريف على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر البوابة الإلكترونية

وكان قد أعلن الأزهر الشريف عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، ويتبعها الإعلان عن إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.

أدى طلاب الثانوية الأزهرية الامتحانات ورقيا

وبدأت عمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب شهادة الثانوية الأزهرية منذ وقت طويل، ويستلم الكنترول الرئيسي كراسات الإجابات من المناطق الأزهرية بالمحافظات ثم تصحيح كل مادة منفصلة.

واستغرقت عملية التصحيح وقتا أطول نظرا لأداء طلاب الثانوية الأزهرية الامتحانات ورقيا بنظام البوكلت.