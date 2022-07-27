الأزهر الشريف يعلن موعد صرف حافز الصفوف الأولى «مستند»

حدد الأزهر الشريف، تعليمات صرف حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال لمعلمي الأزهر الشريف، خاصة بعد الانتهاء من العام الدراسي 2022، ويبحث الكثير من المعلمين بالأزهر الشريف عن تعليمات صرف حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال لمعلمي الأزهر الشريف والتي تؤكد أن الحافز لن يتقاضاه كل المعلمين بل من ينطبق عليه الشروط فقط وجاء التعليمات الخاصة بصرف الحافز كالتالي.

حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال

اشترطت تعليمات صرف حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال لمعلمي الأزهر الشريف، وفقا للمنشور الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن تكون جميع الإجازات الرسمية وإجازة نصف العام والامتحانات أيام عمل فعلية، كما اشترطت أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل.

وحدد الأزهر الشريف في تعليمات صرف حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال لمعلمي الأزهر الشريف، أن يستحث الصرف كل من قام بالتدريس الفعلي من غير المعلمين المتخصصين لسد العجز.

حافز الصفوف الأولى

وأعلن الأزهر الشريف، الموافقة على صرف حافز الصفوف الأولى أو ما يسمى بحافز التطوير لمعلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، بعد أن أعرب الكثيرون عن تضررهم من عدم الصرف.

وأكد قرار الأزهر الشريف الصادر بشأن صرف حافز الصفوف الأولى على ضرورة اتخاذ اللازم لسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصرف للفئات المستحقة في ضوء الضوابط المرسلة لكم من قبل قطاع المعاهد الأزهرية من حافز تطوير التعليم قبل الجامعي.

موعد صرف حافز الصفوف الأولى لمعلمي الأزهر الشريف

وعن موعد صرف حافز الصفوف الأولى لمعلمي الأزهر الشريف، والمعروف بحافز التطوير لمعلمي رياض أطفال وأولى ابتدائي، حدد القرار موعد الصرف على أن يتم الصرف بحد أقصى قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، وحذر القرار أيضا من تحويل أي شخص يتسبب في تأخير الصرف للمساءلة، بعد أن أعرب معلمو الصفوف الأولى ورياض الأطفال بالأزهر الشريف عن استيائهم من تأخر الصرف.