عبد الناصر زيدان يحصل على حكم ضد مرتضى منصور بتعويضه بـ100 ألف جنيه

قضت الدائرة 6 تعويضات، بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بعد نظر الدعوى التي حملت رقم 343 لسنة 2021 والمقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتعويض مالي للأول، قدره مائة ألف جنيه و4% لحين السداد.

دعوى عبد الناصر ضد مرتضى

كان الإعلامي والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان قد رفع ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مطالبًا بتعويضه ماليًا عن إساءة وسب الأخير له.

دعاوى التعويضات

وتنظر المحكمة العديد من قضايا التعويضات المرفوعة من عبد الناصر زيدان ضد مرتضى منصور، خلال الفترة المقبلة خاصة أنه رفع أكثر من دعوى أخرى.