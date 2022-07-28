رئيس التحرير

محمود مسلم

عبد الناصر زيدان يحصل على حكم ضد مرتضى منصور بتعويضه بـ100 ألف جنيه

كتب:

بسمة عبدالستار
01:00 م | الخميس 28 يوليو 2022
عبد الناصر زيدان

عبد الناصر زيدان

قضت الدائرة 6 تعويضات، بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بعد نظر الدعوى التي حملت رقم 343 لسنة 2021 والمقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتعويض مالي للأول، قدره مائة ألف جنيه و4% لحين السداد.

دعوى عبد الناصر ضد مرتضى

كان الإعلامي والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان قد رفع ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مطالبًا بتعويضه ماليًا عن إساءة وسب الأخير له.

دعاوى التعويضات

وتنظر المحكمة العديد من قضايا التعويضات المرفوعة من عبد الناصر زيدان ضد مرتضى منصور، خلال الفترة المقبلة خاصة أنه رفع أكثر من دعوى أخرى.

 

اقرأ المزيد:

إلزام عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين

محامي عبدالناصر زيدان: موكلي سيتقدم بدعوى قضائية ضد كل من يشوه صورته

قبول الاستئناف المقدم من عبدالناصر زيدان ضد خالد الغندور في قضية السب

بدء جلسة الدعوى المقامة من تامر أمين ضد عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه
بقلم بسمة عبدالستار