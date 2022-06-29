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إلزام عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين

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بسمة عبدالستار
07:24 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
عبدالناصر زيدان

عبدالناصر زيدان

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، إلزام الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

أضرار أدبية ومادية جسيمة

ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابه بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

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بقلم بسمة عبدالستار