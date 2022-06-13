قبول الاستئناف المقدم من عبدالناصر زيدان ضد خالد الغندور في قضية السب

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بقبول الاستئناف المقدم من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، في قضية سب وقذف الإعلامي خالد الغندور، التي حملت رقم 346، وخفضت التعويض من نصف مليون جنيه إلى 20 ألف جنيه.

رفض استئناف خالد الغندور

كما قضت المحكمة الاقتصادية، أيضا، اليوم، برفض الاستئناف المقدم من الإعلامي خالد الغندور، في الدعوى رقم 310، المطالبة بزيادة مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة في أول درجة وهو نصف مليون جنيه، بعدما كان قد تقدم بطلب مبلغ مالي 10 ملايين جنيه كتعويض في سبه وقذفه من قبل الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان.

خالد الغندور يطالب بـ10 ملايين جنيه تعويض

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم الإعلامي خالد الغندور دعوى ضد الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان يتهمه فيها بالسب والقذف، ويطالب بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، وذلك بعدما نشر الأخير فيديوجراف عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، يحمل صورا كرتونية لـ«الغندور»، ونشر أغنية تحتوي على سب وقذف في حقه، وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، وهو الأمر الذي دفع الغندور للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه القانونية.