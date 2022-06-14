محامي عبدالناصر زيدان: موكلي سيتقدم بدعوى قضائية ضد كل من يشوه صورته

قال محمد رشوان، محامي الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الحكم الصادر ضد موكله، بتغريمه مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه في القضية رقم 346، التي أقامها ضده الإعلامي خالد الغندور، يتهمه فيها بسبه وقذفه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليس نهائيا، وأنه سيتقدم بالطعن على الحكم في محكمة النقض، خاصة بعدما تم قبول الاستئناف المقدم منه أمس، وتم تخفيض المبلغ من نصف مليون جنيه إلى 20 ألف جنيه فقط، فضلا عن رفض الاستئناف المقدم من «الغندور»، على زيادة مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة وهو نصف مليون جنيه.

وأضاف «رشوان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موكله عبدالناصر زيدان، سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يتعرض له بالتشويه، خاصة بعدما تم عمل فيديوهات ممولة على السوشيال ميديا، للتشهير به، وسيتقدم بدعوى قضائية.

قبول استئناف عبدالناصر زيدان

وقضت المحكمة الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، في قضية سب وقذف الإعلامي خالد الغندور، والتي حملت رقم 346 وخفضت المبلغ من نصف مليون جنيه، حتي 20 ألف جنيه غرامه.

كما قضت المحكمة الاقتصادية، أيضا، اليوم، رفض الاستئناف المقدم من الإعلامي خالد الغندور، في الدعوى رقم 310، لزيادة مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة في أول درجة وهو نصف مليون جنيه، بعدما كان قد تقدم بطلب مبلغ مالي 10 مليون جنيه كتعويض في سبه وقذفه من قبل الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان.

الغندور يتهم زيدان بالسب والقذف

بداية الواقعة، عندما تقدم الإعلامي خالد الغندور بدعوى ضد الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان يتهمة فيها بالسب والقذف ويطالب بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، وذلك بعدما قام الأخير بنشر فيديوجرافيك عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، يحمل صورا كرتونية لـ«الغندور»، ونشر أغنية تحوي سبا وقذفا في حقه، وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، وهو الأمر الذي دفع الغندور للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه القانونية.