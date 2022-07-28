عاجل.. الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بنين وبنات: 57 % نجاح

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، منذ قليل، إن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بلغت 57.31%، من بين طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام الذين بلغ عددهم 139 الف طالب وطالبة أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2022

وأضاف الضويني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر مشيخة الأزهر، للإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 رسميا، وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية في كل الأقسام الثلاثة علمي وأدبي وعلوم إسلامية.

وتابع: أن نسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

وأوضح وكيل الأزهر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ (65303)، حضر منهم (60024)، نجح منهم (30595)، بنسبة نجاح (50.97)، وعلى مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان (42140)، حضر منهم (33817)، نجح منهم (23181)، بنسبة نجاح (68.55%)، وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا (107443) طالبًا وطالبة، حضر منهم (93841)، نجح منهم (53776)، بنسبة نجاح عامة للقسمين (57.31%)، وسيدخل امتحانات الدور الثاني (28664) طالبًا وطالبة. أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان (143) طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم (139) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (97.2).

وينقسم طلاب الثانوية الأزهرية إلى 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، ووصل عدد طلاب الثانوية الأزهرية في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا، و539 طالبًا بمعاهد البعوث الإسلامية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وأكد الضويني أنه بعد الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية، من خلال موقع الأزهر للنتائج، من المقرر أن تكون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي وعلوم إسلامية متاحة للجميع برقم الجلوس من هنا.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وستكون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، متاحة بالمعاهد الأزهرية غدا، فمن المقرر أن تبعث كل منطقة من مناطق قطاع المعاهد الأزهرية بالمحافظات بمندوب لإستلام النتيجة بعد اعتمادها اليوم من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، لتوفيرها للطلاب بالمعاهد غدا.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

وعن أوائل الثانوية الأزهرية 2022، أعلن الأزهر الشريف عن حصول أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع ٦٢٢ درجة، بنسبة (٩٨.٧٣٪؜).

والقسم العلمي حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر بمجموع ٦٤٩ درجة بنسبة (٩٩.٨٥٪؜).

وفي المركز الأول على المكفوفين، حصلت ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، بمجموع ٦١٧ درجة بنسبة ٩٧.٩٤٪، كما حصل الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع٦٢٠ درجة بنسبة ٩٨.٤١٪؜.