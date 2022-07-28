نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر، ينتظرها نحو 139 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من طلاب الأزهر الشريف. وبعد قليل سيعقد المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية الإزهرية للعام الحالي ويعقبها إعلان إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر. فيما حجز أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية أماكنهم في كليات القمة.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ونتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر الإلكترونية، يمكن الحصول عليها من خلال الدخول عبر أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس واختيار نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، وتحديد الشعبة الخاصة بالطالب بالثانوية الأزهرية، ويجب إدخال رقم الجلوس وكتابته بشكل صحيح من هنا.

إعلان أوائل الثانوية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكتروني، وبعد قليل يعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية. وهنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، أمس.

طلاب معاهد البعوث الإسلامية

وتحظى نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 والتي يمكن الحصول عليها عبر بوابة الأزهر الشريف باهتمام من قبل 139 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. ووفقا للأرقام الرسمية هناك 46648 طالبا في القسم العلمي، 91392 طالبا بالقسم الأدبي، وفي شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا.

وأدى طلاب معاهد البعوث الإسلامية والبالغ عددهم 539 طالبًا، امتحانات الثانوية الأزهرية في 605 لجان امتحانية.

مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الثانوية الأزهرية

ويعقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن شيخ الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا بعد قليل لإعلان أسماء العشرة الأوائل في الشعب العلمية والأدبية والإسلامية. ومؤشرات النجاح لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية والعلوم الإسلامية، ويعقب ذلك ظهور النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس.