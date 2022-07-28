نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بعد قليل

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، ستعلن بعد قليل، وذلك عقب المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برئاسة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر. وتنتظر عدد كبير من الأسر المصرية إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، لتبدأ بعدها إجراءات التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المختلفة وفقا للمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب.

وبإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 والمتاح معرفتها برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا، سيبدأ الطلبة والطالبات وعددهم 139 ألف طالب وطالبة في مختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية، مشوارهم مع التنسيق للالتحاق بالكليات.

139 ألف طالب فى انتظار إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

ونتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022برقم الجلوس، ينتظرها نحو 91392 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، ويقدر طلاب الثانوية الأزهرية في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وهناك 5 خطوات للحصول نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، ويدخل الطالب على الصفحة الرئيسية لـ بوابة الأزهر، ويعقب هذه الخطوة اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الأزهرية، ثم اختيار نتائج الامتحانات.

كما تتضمن الخطوات للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس دخول الطالب برقم جلوسه، ثم تحديد الشعبة الدراسية، سواء كانت العلمية أو الأدبية.

أوائل الثانوية الأزهرية للعلمي والأدبي

وهنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أوائل الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية لتفوقهم العلمي، وحصولهم على أعلى الدرجات.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

ويعقد الأزهر الشريف، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، برئاسة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، منذ أيام عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022. ويعقبها الإعلان عن إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.