حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل هو ناري يتميز بشخصية قوية ومستقلة، ويمكن تشبيه أصحابه بالمغناطيس، فهم دائمًا ما يلفتون الأنظار في أي مكان يذهبون إليه، ويعتبرهم الناس قدوة، كما أنهم يتمتعون بمقدار عال من الثقة ويؤدون أعمالهم بحماس. برج الحمل لا يستطيع التوقف أو الاستسلام فإذا كان لديه هدف ما يمكنه الذهاب إلى آخر العالم من أجل تحقيقه فشعور النجاح من أجمل الملذات بنسبة له، فهذا الشعور يرضيه ويزيد من ثقته بنفسه.

مواصفات برج الحمل

يتميز برج الحمل بالصراحة، فصراحتهم المبالغ فيها دائما ما تسبب لهم المشاكل وسوء الفهم، ويتمتعون بابتسامة دافئة ووجه بشوش، بالإضافة إلى جرأتهم الشديدة فهم يعبرون عن رأيهم بحرية مطلقة ولا يخشون الإفصاح عن آرائهم واتجاهاتهم، وينبذ برج الحمل الظلم ولا يتردد لحظة واحدة في التصدي له والدفاع عن حقوق المظلومين، لكن لا يخلو أي برج من العيوب، فبرج الحمل مزاجي لا يمكنك أن تتركه قليلا وتأتي لتجده علي نفس الحال، فهو دائم التفكير وشديد الحساسية ولا يستطيع كتم غضبه، يبالغ أحيانا في الأمور وكثير الشكوى خاصة إذا تعلق الأمر بالأوجاع الجسدية.

وفي هذا الإطار تقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الخميس الموافق 28 يوليو الحالي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تثبت نفسك في كل عمل تقوم به وتميل اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثير في حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب، يعدك اليوم أن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.